В России могут легализовать гостиницы в жилых домах
Гостиницы в жилых домах могут легализовать в России. Соответствующее предложение Госдумы поддержал Минсельхоз, пишет газета «Известия».
По словам депутата, члена комитета по социальной политике Светланы Бессараб, в курортных городах имеются гостевые дома. Она добавила, что граждане, которые предоставляют такие услуги без перевода помещения в соответствующую категорию, нарушают закон.
Запрет об использовании жилых помещений для предоставления гостиничных услуг начал действовать с 1 октября 2019 года. Под запрет попали около 350 тысяч мини-отелей и гостевых домов только в Краснодарском крае и Крыму.
В Госдуме будет создана профильная рабочая группа для решения этой проблемы.
«Мы уменьшаем номерной фонд и отбиваем руки людям, которые развивают внутренний туризм», - отметил сенатор Валерий Рязанский, добавив, что необходимо исправлять данную ситуацию.