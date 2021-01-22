В России могут легализовать гостиницы в жилых домах

08:06, 22 января 2021, ПАИ

Гостиницы в жилых домах могут легализовать в России. Соответствующее предложение Госдумы поддержал Минсельхоз, пишет газета «Известия».

По словам депутата, члена комитета по социальной политике Светланы Бессараб, в курортных городах имеются гостевые дома. Она добавила, что граждане, которые предоставляют такие услуги без перевода помещения в соответствующую категорию, нарушают закон.

Запрет об использовании жилых помещений для предоставления гостиничных услуг начал действовать с 1 октября 2019 года. Под запрет попали около 350 тысяч мини-отелей и гостевых домов только в Краснодарском крае и Крыму.

В Госдуме будет создана профильная рабочая группа для решения этой проблемы.

«Мы уменьшаем номерной фонд и отбиваем руки людям, которые развивают внутренний туризм», - отметил сенатор Валерий Рязанский, добавив, что необходимо исправлять данную ситуацию.