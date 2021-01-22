0
09:09
Еще 383 человека излечились от коронавируса в Псковской области
09:00
Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области
08:57
163 новых случая заражения COVID-19 выявили в Псковской области
08:28
Сходить в баню и сделать уборку советует сегодня народный календарь
07:22
О гололедице на дорогах предупреждают жителей Псковской области
23:50
Проведение публичного мероприятия у памятника святой равноапостольной княгине Ольге 23 января не согласовано
23:06
Штраф от Роскомнадзора получат шесть социальных сетей за призывы к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях
Еще новости
Общество

В России могут легализовать гостиницы в жилых домах

Гостиницы в жилых домах могут легализовать в России. Соответствующее предложение Госдумы поддержал Минсельхоз, пишет газета «Известия».

По словам депутата, члена комитета по социальной политике Светланы Бессараб, в курортных городах имеются гостевые дома. Она добавила, что граждане, которые предоставляют такие услуги без перевода помещения в соответствующую категорию, нарушают закон.

Запрет об использовании жилых помещений для предоставления гостиничных услуг начал действовать с 1 октября 2019 года. Под запрет попали около 350 тысяч мини-отелей и гостевых домов только в Краснодарском крае и Крыму.

В Госдуме будет создана профильная рабочая группа для решения этой проблемы.

«Мы уменьшаем номерной фонд и отбиваем руки людям, которые развивают внутренний туризм», - отметил сенатор Валерий Рязанский, добавив, что необходимо исправлять данную ситуацию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

Еще 383 человека излечились от коронавируса в Псковской области
22 января 2021
Еще 383 человека излечились от коронавируса в Псковской области
Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области
22 января 2021
Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области
163 новых случая заражения COVID-19 выявили в Псковской области
22 января 2021
163 новых случая заражения COVID-19 выявили в Псковской области
Сходить в баню и сделать уборку советует сегодня народный календарь
22 января 2021
Сходить в баню и сделать уборку советует сегодня народный календарь
О гололедице на дорогах предупреждают жителей Псковской области
22 января 2021
О гололедице на дорогах предупреждают жителей Псковской области
Проведение публичного мероприятия у памятника святой равноапостольной княгине Ольге 23 января не согласовано
21 января 2021
Проведение публичного мероприятия у памятника святой равноапостольной княгине Ольге 23 января не согласовано
Штраф от Роскомнадзора получат шесть социальных сетей за призывы к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях
21 января 2021
Штраф от Роскомнадзора получат шесть социальных сетей за призывы к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях
Когда взорвётся климатическая бомба?
21 января 2021
Когда взорвётся климатическая бомба?

Идет загрузка...