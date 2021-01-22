Сходить в баню и сделать уборку советует сегодня народный календарь

08:28, 22 января 2021, ПАИ

22 января по народному календарю отмечается Филиппов день, пишет calend.ru. Этот день посвящен святителю Филиппу Московскому, который жил во времена Ивана Грозного и был известен как обличитель опричнины.

На Руси этот день считался днем хозяйственных забот. За праздники у людей скапливалось много дел, именно поэтому 22 января (9 января по старому стилю) было принято затевать уборку, стирку, а также ходить в баню. Это называлось «смывать Святки».

Считалось, что если в этот день погода будет ясной, то летом ожидается хороший урожай. Если скот, выпущенный во двор, стремился зайти обратно – к холоду и снегу.

В этот день запрещено бездельничать, но это не значит, что необходимо с утра до вечера пропадать на работе. Важно за сегодня сделать намеченный план. Филиппов день также подойдет для ремонтных работ. Сегодня работается продуктивно и легко. Работа должна быть эффективной и максимально качественной, поскольку Филипп не очень любит, когда люди халатно относятся к делу.

Нельзя сегодня высмеивать людей, используя иронию, сарказм и прочие издевки, – навлечете на себя беду. В этот день также следует отложить написание писем.