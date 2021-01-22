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Общество

Сходить в баню и сделать уборку советует сегодня народный календарь

Фото Дарьи Хватковой.

22 января по народному календарю отмечается Филиппов день, пишет calend.ru. Этот день посвящен святителю Филиппу Московскому, который жил во времена Ивана Грозного и был известен как обличитель опричнины.

На Руси этот день считался днем хозяйственных забот. За праздники у людей скапливалось много дел, именно поэтому 22 января (9 января по старому стилю) было принято затевать уборку, стирку, а также ходить в баню. Это называлось «смывать Святки».

Считалось, что если в этот день погода будет ясной, то летом ожидается хороший урожай. Если скот, выпущенный во двор, стремился зайти обратно – к холоду и снегу.

В этот день запрещено бездельничать, но это не значит, что необходимо с утра до вечера пропадать на работе. Важно за сегодня сделать намеченный план. Филиппов день также подойдет для ремонтных работ. Сегодня работается продуктивно и легко. Работа должна быть эффективной и максимально качественной, поскольку Филипп не очень любит, когда люди халатно относятся к делу.

Нельзя сегодня высмеивать людей, используя иронию, сарказм и прочие издевки, – навлечете на себя беду. В этот день также следует отложить написание писем.

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