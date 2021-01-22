Треть россиян не хотят платить за получение высшего образования

08:49, 22 января 2021, ПАИ

За получение высшего образования не готова платить треть жителей России, пишет РИА Новости.

В основном против платных вузов выступили жители Южного федерального округа и Северного Кавказа. Наименьшее количество противников платного образования на Дальнем Востоке и в Санкт-Петербурге. При этом 7% опрошенных считают, что хорошее образование можно получить только платно.

62% опрошенных готовы платить за образование в случае необходимости. А брать для этих целей кредиты готовы менее половины опрошенных (42%). Остальные отметили, что никогда не брали и не возьмут кредит на получение образования.