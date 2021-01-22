0
09:09
Еще 383 человека излечились от коронавируса в Псковской области
09:00
Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области
08:57
163 новых случая заражения COVID-19 выявили в Псковской области
08:28
Сходить в баню и сделать уборку советует сегодня народный календарь
07:22
О гололедице на дорогах предупреждают жителей Псковской области
23:50
Проведение публичного мероприятия у памятника святой равноапостольной княгине Ольге 23 января не согласовано
23:06
Штраф от Роскомнадзора получат шесть социальных сетей за призывы к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях
Еще новости
Общество

Треть россиян не хотят платить за получение высшего образования

За получение высшего образования не готова платить треть жителей России, пишет РИА Новости.

В основном против платных вузов выступили жители Южного федерального округа и Северного Кавказа. Наименьшее количество противников платного образования на Дальнем Востоке и в Санкт-Петербурге. При этом 7% опрошенных считают, что хорошее образование можно получить только платно.

62% опрошенных готовы платить за образование в случае необходимости. А брать для этих целей кредиты готовы менее половины опрошенных (42%). Остальные отметили, что никогда не брали и не возьмут кредит на получение образования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

Еще 383 человека излечились от коронавируса в Псковской области
22 января 2021
Еще 383 человека излечились от коронавируса в Псковской области
Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области
22 января 2021
Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области
163 новых случая заражения COVID-19 выявили в Псковской области
22 января 2021
163 новых случая заражения COVID-19 выявили в Псковской области
Сходить в баню и сделать уборку советует сегодня народный календарь
22 января 2021
Сходить в баню и сделать уборку советует сегодня народный календарь
О гололедице на дорогах предупреждают жителей Псковской области
22 января 2021
О гололедице на дорогах предупреждают жителей Псковской области
Проведение публичного мероприятия у памятника святой равноапостольной княгине Ольге 23 января не согласовано
21 января 2021
Проведение публичного мероприятия у памятника святой равноапостольной княгине Ольге 23 января не согласовано
Штраф от Роскомнадзора получат шесть социальных сетей за призывы к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях
21 января 2021
Штраф от Роскомнадзора получат шесть социальных сетей за призывы к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях
Когда взорвётся климатическая бомба?
21 января 2021
Когда взорвётся климатическая бомба?

Идет загрузка...