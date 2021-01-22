За убийство псковича двум бездомным грозит до 15 лет тюрьмы

09:18, 22 января 2021, ПАИ

В Пскове двум лицам без определенного места жительства грозит тюрьма по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшее по неосторожности его смерть). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ночь с 8 на 9 марта 2020 года двое бездомных мужчин пришли в гости к знакомому жителю Пскова в общежитие, расположенное в доме № 26 по улице Красноармейской. В ходе распития спиртного возник конфликт на бытовой почве, и двое гостей избили хозяина. Они били его руками и ногами по лицу и телу, и через некоторое время пскович скончался на месте происшествия. Преступники скрылись, но были задержаны в Санкт-Петербурге.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.