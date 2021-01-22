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Общество

Контейнерную площадку в псковской деревне Середка приведут в порядок

Суд обязал администрацию Середкинской волости Псковского района обустроить контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов в деревне Середка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В судебном заседании установлено, что в населенном пункте по адресу улица Родионова, дом 4а предусмотрено место накопления ТКО, при этом оно не оборудовано в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

В связи с этим на администрацию сельского поселения возложили обязанность в течение года со дня вступления решения суда в законную силу оборудовать указанную контейнерную площадку.

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