Контейнерную площадку в псковской деревне Середка приведут в порядок

09:25, 22 января 2021, ПАИ

Суд обязал администрацию Середкинской волости Псковского района обустроить контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов в деревне Середка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В судебном заседании установлено, что в населенном пункте по адресу улица Родионова, дом 4а предусмотрено место накопления ТКО, при этом оно не оборудовано в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

В связи с этим на администрацию сельского поселения возложили обязанность в течение года со дня вступления решения суда в законную силу оборудовать указанную контейнерную площадку.