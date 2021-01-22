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Общество

Организовать место для продажи собственных вязаных изделий попросила инвалид у Елены Полонской

К главе Пскова Елене Полонской на личном приеме граждан обратилась инвалид I группы и попросила содействия в организации места для продажи собственных вязаных изделий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, Елена Полонская пообещала, что проработает вопрос совместно с администрацией города.

Кроме того, в адрес Елены Полонской поступило обращение от жительницы дома на улице Звездной, 11 по вопросу ремонта придомовой территории. В 2019 году она и ее соседи подали заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды», но до сих пор нет информации о том, зарегистрирована ли заявка. Полонская отметила, что вместе с депутатом по данному избирательному округу Дмитрием Барабановым выяснит этот вопрос в управлении городского хозяйства администрации Пскова.

Одна из заявительниц рассказала, что после покупки квартиры выяснилось, что прежний владелец задолжал за коммунальные услуги порядка 300 тысяч рублей, из-за чего судебные приставы наложили арест на жилье. В качестве выхода из ситуации руководитель муниципалитета предложила проработать ее в ручном режиме совместно с руководством регионального управления ФССП. 

Ещё одна псковичка попросила содействия в предоставлении земельного участка, как многодетной семье. Решение этого вопроса Елена Полонская пообещала взять под особый контроль.

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