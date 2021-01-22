Фиктивно зарегистрированных иностранцев установили в Великолукском и Опочецком районах

09:54, 22 января 2021, ПАИ

В Великолукском и Опочецком районах полиция установила подозреваемых в нарушениях миграционного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Опочецком районе безработный 65-летний житель Пушкиногорского района фиктивно зарегистрировал в доме в деревне Крайнево гражданина Белоруссии. Мужчина дал признательные показания.

А в доме в деревне Лычево Великолукского района 57-летняя местная жительница незаконно поставила на регистрационный учет трех граждан Армении. Пенсионерка призналась в содеянном.

По данным фактам проводятся проверки. За последнее время в Псковской области участились подобные случаи. В связи с этим полиция напоминает об ответственности, предусмотренной законодательством за данные противоправные деяния.