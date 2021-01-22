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Еще три фальшивые купюры обнаружили в Псковской области

В Псковской области продолжают выявлять фальшивые купюры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД.

19 января в Пскове в выручке магазина на Октябрьском проспекте обнаружили пятитысячную банкноту с признаками подделки. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

21 января в одной из организаций областного центра выявили фальшивую тысячерублевую банкноту. По имеющимся данным, она поступила в выручке АЗС в Печорском районе. Ведется проверка.

В этот же день в Печорах в финансовом учреждении была обнаружена поддельная купюра достоинством пять тысяч рублей. Предполагается, что она поступила от 25-летней местной жительницы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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