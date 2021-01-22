Четырем пыталовским сиротам предоставили жилье после вмешательства прокуратуры
В Пыталовском районе четырем сиротам предоставили жилье после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.
Сотрудники ведомства выяснили, что в нарушение требований действующего законодательства администрация Пыталовского района не обеспечила сирот благоустроенными жилыми помещениями. Прокурор обратился в суд с иском к администрации Пыталовского района об обязании обеспечить сирот жильем.
Сейчас решение суда исполнено, нарушения закона устранены, сироты обеспечены благоустроенными квартирами.