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Общество

Московский Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню студента

Фото: Музей Победы

Ко Дню студента московский Музей Победы подготовил онлайн-программу. Об этом сообщает информационный центр Музея Победы.

В рамках программы желающие смогут узнать о судьбах молодежи в годы Великой Отечественной войны на бесплатных zoom-экскурсиях, кинопоказах. Гид расскажет об эвакуации десятков институтов и университетов, о том, как тысячи студентов и преподавателей ушли на фронт, пренебрегая отсрочкой в мобилизации. Во время программы также прозвучат отрывки из писем, которые писали с фронта своим родным вчерашние выпускники школ.

Расписание Дня российского студенчества:

С 09:00 до 23:00 - кинопоказ советского фильма «Молодая гвардия»;

14:30 - Zoom-экскурсия «Прерванная сессия»;

15:00 - Zoom-конференция «Студенческая молодежь в годы войны: фронт и тыл»;

16:00 - видеоурок «Помоги первым!». Проводит Ирина Полетаева, координатор Московского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики», студентка 1-го курса Интерколледжа;

16:30 - Zoom-экскурсия «Прерванная сессия».

Присоединиться к мероприятиям можно на сайте музея.

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