Московский Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню студента
Ко Дню студента московский Музей Победы подготовил онлайн-программу. Об этом сообщает информационный центр Музея Победы.
В рамках программы желающие смогут узнать о судьбах молодежи в годы Великой Отечественной войны на бесплатных zoom-экскурсиях, кинопоказах. Гид расскажет об эвакуации десятков институтов и университетов, о том, как тысячи студентов и преподавателей ушли на фронт, пренебрегая отсрочкой в мобилизации. Во время программы также прозвучат отрывки из писем, которые писали с фронта своим родным вчерашние выпускники школ.
Расписание Дня российского студенчества:
С 09:00 до 23:00 - кинопоказ советского фильма «Молодая гвардия»;
14:30 - Zoom-экскурсия «Прерванная сессия»;
15:00 - Zoom-конференция «Студенческая молодежь в годы войны: фронт и тыл»;
16:00 - видеоурок «Помоги первым!». Проводит Ирина Полетаева, координатор Московского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики», студентка 1-го курса Интерколледжа;
16:30 - Zoom-экскурсия «Прерванная сессия».
Присоединиться к мероприятиям можно на сайте музея.