Новогодний спецназ: гендиректор «Экопрома» Александр Киселёв рассказал, как его компания пережила праздники

10:39, 22 января 2021, ПАИ

Новогодние праздники традиционно стали испытанием для всех служб ЖКХ Псковской области. И, не в последнюю очередь, для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), компании «Экопром». Наплыв туристов, связанное с праздниками увеличение потребления, обильные снегопады - все это добавило регоператору работы. О том, как «Экопром» справился с этим вызовом, в интервью Псковскому агентству информации рассказал гендиректор компании Александр Киселёв.

«Нас слышат и реагируют»

- Как «Экопром» пережил новогодние праздники? Все ли в порядке было в эти дни с дисциплиной?

- Честно говоря, было большое переживание, что 1 января многие сотрудники не выйдут на работу: даже не водители, а помощники водителей. Но было проведено общее собрание и люди услышали меня, за что им большое спасибо. Первого числа в семь утра вышли все. В следующие праздники, под Рождество, мы снова волновались. Но опять спокойно все пережили.

- И в обычные-то дни припаркованные во дворах автомобили становятся проблемой при подъезде к контейнерным площадкам. Как с этим обстояло дело в праздники?

- Были отдельные замечания, в основном по Великим Лукам. Потому что праздники, все люди дома, машины стоят, площадки ими заставлены, и не всегда есть возможность вывезти мусор. И надо сказать большое спасибо управляющим компаниям, которые идут нам навстречу, слышат нас и реагируют. Там, где мы могли не проехать в праздники, они выходили и помогали. Звонили в квартиры, просили людей отъехать. В целом все было хорошо, все вывезли.

«Это нормальная совместная работа»

- В первые дни года в области была не самая простая погода. Как она повлияла на работу «Экопрома»?

- Мы к этому сезону готовились заблаговременно. Были направлены письма в администрации муниципалитетов с просьбой предоставить контакты лиц, ответственных за содержание дорог и организацию проезда к контейнерным площадкам.

И все праздники, если где-то были проблемы, мы связывались с ними и они чистили территорию. Огромное спасибо в этом плане Псковскому району: потому что там самая большая концентрация баков и большие контейнерные площадки.

Управляющие компании тоже активно чистили подходы к контейнерным площадкам. Не все из них в эти дни могли найти своих дворников, некоторые просили у нас помощи. И мы не отказывали: брали лопаты, помогали. Потому что это нормальная совместная работа. Если друг другу не помогать, то можно и мусором зарасти.

- Но ведь были наверняка ситуации, когда в начале года проехать к некоторым населенным пунктам было невозможно из-за поваленных под тяжестью снега деревьев?

- У меня установка одна: дерево поперек дороги повалено — значит, мы идем пешком, несем, тащим, везем. Разницы никакой — мы должны сделать свое дело.

Раньше было как: поехали, не доехали, развернулись, уехали. Но люди меня слышат. Я их мотивирую, заставляю, если надо, и ночью выезжаем. Они знают, что я человек слова в плане работы: пообещал — выполнил. И они сейчас тоже так реагируют.

«Мы к этому были готовы»

- В праздничные дни мусора было заметно больше, чем в будни?

- Конечно. Количество людей в регионе из-за туристов прибавилось, и мы изначально понимали, что мусора больше будет в разы, и к этому были готовы. У нас не было такого, что мы норму вывозим — и все. Правило такое: машина уехала — должна быть чистая площадка.

В результате с 1 по 13 января «Экопром» в Пскове вывез 1554,94 тонны смешанных отходов и 138,42 тонны крупногабаритных. В Псковском районе объем вывезенных за этот период отходов составил 1693,36 тонны.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











- Те, кто не привык хранить новогодние ёлки до мая, выкинули их сразу после каникул или старого Нового года. Что вы с ними делали?

- Мы заранее сообщали, что будем вывозить их как крупногабаритные отходы, но без взимания дополнительной платы. Собираем ёлки отдельно, кладем в специальный карман в машине, привозим на станцию перегруза, где их перерабатывают. В общий объем коммунальных отходов они не идут.

- А еще что выбрасывали псковичи в праздники?

- Как ни странно, в Пскове очень много унитазов. Говорят, это из-за того, что «Леруа Мерлен» открыли. Сейчас очень много выкидывают кресел, мебели. Может быть, распродажи в мебельных магазинах начались.