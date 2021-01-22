5261 человек заразился коронавирусом в Великих Луках

10:43, 22 января 2021, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразился 5 261 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на 22, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (10 309 случаев), на третьем – Псковский район (2 403 случая).

Всего в Псковской области зарегистрировано 28 292 случая заражения коронавирусом, выздоровело 15 887 пациентов, умерло 117 человек.