О планах музея-заповедника «Изборск», уникальности экспозиций и самых вкусных пирогах – в интервью с Натальей Дубровской

11:25, 22 января 2021, ПАИ

В эфире ПАИ-live директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская рассказала о надеждах и ожиданиях в связи с получением музеем статуса федерального, объяснила, в чем уникальность изборских экспозиций, и открыла секрет, где самые вкусные пироги и чай.

Эпоха перемен

– Каждый раз, когда приезжаем в Изборск, везет – на хорошую погоду, на замечательных людей. Как так складывается, что Изборск оказывается для разных людей счастливым местом?

– Потому что это Изборск. Неслучайно его так назвали: не то что это избранный город, а город, который открывает новые возможности и который всегда рад гостям. Когда выезжаете из шумного Пскова, Москвы или Питера на природу, то, наверное, это ваш внутренний голос, ваши гены говорят: «Добро пожаловать на природу, добро пожаловать к истокам, на крепостные стены, к Словенским ключам». Избарати – это древнерусский глагол, он означает «побеждать». Ведь в честь избора назван Изборск, поэтому чувствуется дух победы в этой крепости.

– Добро пожаловать домой?

– Добро пожаловать домой, к истокам.

– Псково-Изборский объединенный музей-заповедник приобрел статус федерального. Как эту новость встретили вы, ваши коллеги и чего вы ждете от объединения и федерального статуса музея-заповедника?

– Как говорится, не дай вам жить в эпоху перемен. Это всегда очень тяжело и волнительно. Прежде всего я скажу, что чувства у большинства в коллективе больше волнительные, чем радостные, потому что наша свободная крепость, наш свободный музей были всегда за развитие, коллектив очень яркий, динамичный, инициативный. Конечно, объединение немножко сдерживает – ресурсов недостаточно. Мы прошли большой и серьезный путь, и инициатором, чтобы войти в состав федеральных музеев, был именно коллектив музея-заповедника «Изборск». Это, конечно, маленькая, но победа.

– Ни для кого не секрет, что Псков и Изборск делили между собой туристический поток, приносили в казну бюджетные заработки. 2020 год был для всех непростым и с экономической точки зрения. Как он сказался на работе, деятельности «Изборска»?

– Конечно, год был очень тяжелый. Страшно вспоминать это ужасное слово «карантин», когда музеи, наверное, пострадали больше всех. Сколько лет мы работали на то, чтобы принимать гостей, туристов. Туристический поток возрастал постоянно – и вдруг наши двери закрылись в самые красивые, «вкусные», посещаемые весенние месяцы. Мы, конечно, потеряли очень много туристов. Сейчас принято говорить, что было много людей и вырос наш российский туризм. Да, это так. Но на самом деле цифры, статистика – безжалостные. Массовых мероприятий не было, и, конечно, на них мы потеряли много посетителей. 100 % туристов приезжают в Псков, там и останавливаются, поэтому, если говорить о конкуренции, здесь не конкуренция, а серьезная нагрузка. Почему мы согласились пойти под управление министерства, почему нам нужен федеральный статус – это новые возможности для музея. Непомерная, нечеловеческая нагрузка ложится на плечи коллектива, мы принимаем 30 % туристов, которые приезжают в Псков. До пандемии это было 520 тысяч человек в год, в прошлом году – где-то 170 тысяч, в три раза меньше, потому что массовых мероприятий не было, экскурсионные группы принимали в усеченном режиме. Тем не менее мы заработали на четыре миллиона рублей больше, чем Псковский объединенный музей.

– Туристов меньше, но они богаче или больше денег оставляют?

– У нас везде, куда заходят туристы, стоят кассовые аппараты и везде ведется достаточно точный подсчет вплоть до каждого блинчика. Сейчас ситуация такая: 100 % туристов приезжают в Псков, гостиница, аэропорт, «Ласточка» очень выручают – это наше спасение. «Ласточку» сейчас пустили до Печор. До Печор, наверное, доезжает 70-75 % туристического потока. В связи с достаточно сложной транспортной доступностью Изборск посещает 30 % туристов. То большое количество групп, которые мы видим в Изборске, – это (сердечная благодарность!) труд наших туристических операторов, фирм, тех, кто работает и принимает в области туристов. Без их поддержки, помощи мы бы не смогли организовать такой туристический поток. Конечно, каждый, кто сюда приезжает, не только покупает музейные билеты и посещает музейные экспозиции, но и, конечно, заглядывает в кафе-блинную. Мы стараемся заинтересовать людей, чтобы они доехали до маленькой деревеньки Сигово, посетили усадьбу народа сето. Кстати, это удивительный дом, мы их тоже называем миллионерами. Они стабильно на своем маленьком билете, в стоимость которого входят чай и пирог, зарабатывают миллион рублей в год. Для маленького музея, где фактически хуторская система, где никто не живет, это действительно серьезный вклад в дело нашего объединенного музея.

– Это означает, что в Сигово вкусный чай и вкусные пироги?

– Самый вкусный чай и самые вкусные пироги!

3 421 блинчик

– Получается, в части экономики 2020 год не стал провальным?

– Нет, благодаря трепетному отношению и серьезной поддержке областной администрации. Мы были очень напуганы: у 40 % людей зарплата зависит от нашей «внебюджетки». Была оказана серьезная поддержка, все получали заработную плату, хотя это было очень нелегко организовать. Огромное спасибо всем, кто поддержал, потому что мы выжили, ушел этот год. Теперь только вперед.

– В новогодние праздники Изборск посетили 11 тысяч туристов, которые съели три тысячи блинов. Как вы так точно посчитали количество блинов? Есть еще какие-то интересные цифры?

– Цифры есть. Три тысячи блинов – это, можно сказать, не до последнего блинчика. Если считать до последнего, там, по-моему, 3 421 блин. У нас отдельная статья подсчета этих блинчиков, потому что в порцию входят три наитончайших блина ручной работы по особому рецепту. Когда пробили чеки, подвели итоги, то узнали, сколько было выпито литров чая на травах – более 600 литров.

Я точно знаю, что наши дежурные экскурсоводы, которые в выходной день ждут туристов и идут с ними по маршруту, иногда и дважды, в среднем проходят 5 километров. 5 километров каждый экскурсовод должен обязательно пройти. Конечно, это серьезная нагрузка: нужно разговаривать, общаться, рассказывать, а еще сейчас морозы, холодно. Непросто работать в музее в Изборске, и, конечно, нас очень мало. Вместе со мной коллектив, который занимается музейной работой, – 25 человек. Директор, заместители, начальники отделов – всего лишь 25 человек на весь туристический поток. В долине, охраняемой территорией 7 тыс. 734 га заповедника, маршрут, который посещают обычно туристы, – 12 га, убирают территорию четыре рабочих. Конечно, иногда, после снегопада, перепада температур, ледяного дождя кто-то был недоволен, потому что было скользко, не всегда попадали на подсыпанные дорожки. Конечно, нам нужны дополнительные руки, но прежде всего нам нужны люди, знающие историю, умеющие водить экскурсии, и обязательно нужно где-то около 20 ставок научных сотрудников. Для Изборска это очень важно – и для музейных коллекций, и для работы с публикой, и для создания новых выставочных проектов. Поверьте, у нас очень большие планы.

– Надежду на расширение численности коллектива вы связываете именно с федерализацией музея?

– По-другому и быть не может. Мы надеемся, что Министерство культуры нас поддержит и у объединенного музея будут возможности, чтобы экскурсионная нагрузка, научная, научно-фондовая работа с госкаталогом более ровно распределялась. Мы ждем в музее молодых специалистов, выпускников университета и тех людей, кто любит историю и имеет профессиональное образование.

Семейно-музейная экспозиция

– Наталья Петровна, вы сказали, что туристы проходят вместе с экскурсоводами по 5 километров. Места, которые посещают те, кто становятся гостями Изборска, понятны: крепость, городище, Словенские ключи. В Изборске есть еще замечательная экспозиция, которую посещает гораздо меньше людей. Расскажите, что это за экспозиция?

– Мы очень любим музейные экспозиции и счастливы, что к юбилею Изборска удалось в купеческих домах, в музейном квартале сделать совершенно удивительные экспозиции. Удивительные потому, что, наверное, впервые мы выставляем фактически все фондовые вещи в своих экспозициях. Нам так удалось организовать пространство, особенно в доме Белянина, что чувствуется Изборская земля, святые для русской культуры места. Все недавно принятые или недавно подаренные вещи мы можем показать публике. Когда вы попадаете на экспозицию «Изборская земля – святые места для русской культуры», вы проходите в разные комнаты дома купца Белянина. Сначала – в его рабочий кабинет: стиль, который там представлен, – это конец XIX века, еще до революции. Показываем старые фотографии, рассказываем о Белянине. Поднимаетесь на второй этаж и видите старую купеческую гостиную, форму царского полковника. Мы рассказываем о линии фронта Первой мировой войны. У нас был грант «Забытые крепости XX века», где мы занимались линией обороны еще времен Первой мировой войны: как раз недалеко от Мальской долины осталась система обороны. Плюс есть много интересных документов, которые принесли изборяне. Но самое ценное для всех посетителей – предметы широкого бытования, искусства, быта, той эпохи, которой наполняется комната. Вы как бы попадаете в этот стиль, пространство, чувствуете время.

Мы рассказываем не только о том, что происходило в России, но и о Изборске, о самих людях, кто жил и работал в Изборске в это время. Мы говорим о Русском культурно-просветительском обществе, о том, как в Изборск приезжала экспедиция Института человека, в которую входили Зуров и Вильде, и еще исследователи из Базельского университета, Пражского университета. Именно благодаря работе этой экспедиции мы много что знаем о жизни Изборска до Великой Отечественной войны. Мы знаем, что в доме Белянина был Шмелев, что сюда приезжал Ильин, встречался с изборянами. Костяк Русского культурно-просветительского общества и ядро активных жителей Изборска тогда составляли офицеры окружения Николая Николаевича Юденича. Есть материалы, о которых мало кто знает, посвященные белому времени, белому движению, восстановлению Изборска после Великой Отечественной войны. Вот этот уникальный материал мы собрали у местных жителей.

Что-то, конечно, уже было в фондах, но очень ценна поддержка наших посетителей, людей, которые неравнодушны к музею, настоящих, преданных музею друзей, которые приходят к нам на «Изборские пятницы». Нам дарили мебель, фотографии, вышитые салфетки, иногда даже просто бумажные обои, которые валялись у бабушки на чердаке и так и не пригодились в хозяйстве. Сейчас это вещи совершенно бесценные для музея. Мы очень благодарны всем, кто помог нам в создании экспозиции в доме купца Белянина: она абсолютно уникальна своей подлинностью, своей человечностью, она семейная и открытая. Каждый, кто живет в Изборске, может сказать: «Это наша гостиная». Или даже прийти и показать: «Вот эта чашечка принадлежала твоей бабушке, а вот это буфет из бабушкиного дома, это кровать твоего деда, эту табуретку своими руками сделал твой дед».

– Такой большой составной семейный очаг.

– Да, экспозиция «Изборская земля – святые места для русской культуры» – это еще и рассказ о жизни изборян, о культуре и традициях Изборска, там очень много материалов из семейных архивов, поэтому это не только музейная, но еще и семейная экспозиция. Туда могут приходить изборяне с семьями, рассказывая о своих близких, домашних и показывая музейные предметы, которые они дарили. Одна из самых любимых наших экспозиций – это дом купца Белянина, экспозиция «Изборская земля – святые места для русской культуры», где мы рассказываем о жизни не только Изборска в разные времена истории нашей страны, но и о жизни изборян. Эти обыкновенные, бытовые истории очень часто перекликаются с приездом знаменитых представителей известных фамилий, известных во всем мире людей, которые были в Изборске и в чьем творчестве нашел отражение Изборск. Экспозиция действительно очень интересная.

«Русские и сето. Одна земля, общая история» – это дом купца Шведова, русская этнографическая экспозиция. Предметы широкого бытования, казалось бы, но они оживляют маленькую, необыкновенную по архитектурной планировке усадьбу, а в подвале работают еще детские мастер-классы, наша музейная мастерская. Это любимая этнографическая экспозиция. Кому интересны предметы этнографии, могут продолжить свое путешествие в сторону Риги, по Рижской трассе, до музея-усадьбы и познакомиться с культурой коренного малочисленного народа сето.

Ну и конечно, наша историческая экспозиция, которая полностью опирается на уникальную археологическую коллекцию, которую мы храним. Это результат экспедиции Валентина Седова и рассказ о древней крепости, древнем городище: это история нашего Изборска.

В доме, в котором мы сейчас находимся, на втором этаже – служебные кабинеты, а на первом этаже – народная палата, палата Петра Оссовского, русской словесности и православной веры. Такой серьезный народный проект, подарок от Министерства культуры к юбилею Изборска. Палату посещать можно каждый день, вход свободный, туда не продаются музейные билеты. В холодное время года я предлагаю всем обязательно включить ее в свой маршрут, потому что у вас будет возможность узнать, что такое Псково-Изборская земля, через академическую живопись почувствовать дух нашей земли.

Офлайн-фестивали

– У музея на 2021 год большие планы по расширению музейного пространства экспозиции. Недалеко от музейного квартала строительная площадка. Что там будет?

– Это строительство выставочного зала, уникальный проект, который мы подсмотрели в одном из зарубежных путешествий в Америку, в колониальный Уильямсберг: там есть музей искусства в охранной зоне, где ничего строить нельзя. Но мы подсмотрели для себя очень интересный проект, который может вписаться и в нашу архитектурную историю как родной. Конечно, наши реалии немножко обрезали нам крылья, проект получился чуть меньше, чем мы хотели. Но тем не менее при поддержке ПАО «Транснефть» мы осуществляем строительство. Ожидаемая площадь выставочных залов – 750 кв. м. Мы уже готовы открывать зал удивительной выставкой, назвали ее «Изборский хоровод»: одни из самых известных музеев-заповедников нашей страны, в том числе Кижи, Смоленск, Великий Новгород, Кострома, предоставили нам для нее этнографические костюмы, и своя коллекция у нас очень неплохая. Мы фактически готовы, дело за строителями. Мы очень ждем, что в наступившем году завершится строительство выставочного зала и мы сможем проводить там конференции. Этот год юбилейный, посвященный Александру Невскому. Самое ценное – у нас появилась крыша над головой для проведения больших массовых мероприятий.

– Когда собираются завершить новое выставочное пространство?

– По планам мы должны были открыться еще в прошлом году, но, к сожалению, из-за всех карантинов сроки задержались. Надеемся, что не позже мая.

– В этом году?

– В этом году, да. Я пока не загадываю с датами.

– Помимо открытия площадки, какие еще мероприятия, планы у Изборска на 2021 год?

– Основные планы – определиться с нашим местом в объединении, потому что это очень волнительно. Повторюсь, мы ожидаем новые рабочие места, серьезную финансовую поддержку всех наших проектов. Если будет разрешено проводить фестивали, то первый фестиваль, который мы ждем 12 июня, в День России, на городище, – это, конечно, наш любимый «Исаборг». Максим Колпаков, организатор фестиваля, многолетний вдохновитель этой идеи, нас поддерживает. Если будет разрешение проводить большие массовые мероприятия, то надеемся, что «Исаборг» в этом году состоится.

– «Исаборг» – что дальше?

– Дальше по плану фестиваль «Словенское поле», фестиваль поэзии, бардовский фестиваль, неплохо было бы и Масленицу отметить.

– В этом году она начинается чуть ли не 8 марта.

– Да, 8 марта она и начинается, в понедельник. Это любимый праздник в Изборске. А 13-го, если все будет хорошо и заболеваемость пойдет на спад, Константин Абабков откроет Масленицу.

– Сжигайте Масленицу дистанционно, в онлайн-режиме посмотрим или даже покажем.

– Если вы нам поможете, покажете, будем вам очень признательны за поддержку, потому что без серьезной поддержки нам онлайн пока не организовать. Став федеральным музеем, может быть, создадим специальный отдел, потому что сейчас это очень востребовано, это просто необходимо. Фактически мы начинали свою работу «с колес», усиливали работу в социальных сетях, находясь дома на карантине. Сразу скажу, технически абсолютно не были подготовлены, но и специального опыта ни у кого из сотрудников не было. Но в результате, когда уже выходили из всей этой истории, мы получили более шести тысяч лайков.

– Солидно!

– Да, любая наша новость получает комментарий, незамеченной не проходит.