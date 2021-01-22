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Общество

В Пскове ликвидируют пешеходные ограждения возле Детского парка

Фото активистов движения «Убитые дороги»

Пешеходные ограждения ликвидируют в Пскове возле Детского парка. Об этом рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в эфире радиостанции «7 Небо».

В рамках реконструкции Октябрьского проспекта от улицы Свердлова до Октябрьской площади планируется отремонтировать проезжую часть и тротуары. Старый гранитный бортовой камень заменят на новый.

«Уйдут ограждения в нескольких местах, которые не требуются по новому ГОСТу», отметил Александр Грацкий.

В частности, будет ликвидировано ограждение в районе остановки «Детский парк». Грацкий пояснил, что ограждения устанавливают, чтобы обезопасить пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте.

«Во всех контрактах сейчас мы стараемся не ставить ограждения, если есть зеленая зона, добавил Грацкий. – Там мы стараемся сажать кусты».

Однако в рамках реконструкции не запланирована вырубка или посадка новых деревьев. Во многом это связано с коммуникациями, которые проходят под землей.

Работы будут вестись в дневное время с перекрытием нескольких полос для движения транспорта. Реконструкция будет завершена до 31 августа 2021 года.

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