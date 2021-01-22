Андрей Пронин: Надеемся, Пушкинский театральный фестиваль принесет любопытные новации

11:39, 22 января 2021, ПАИ

«Мы надеемся провести Пушкинский театральный фестиваль и надеемся, что он принесет какие-то любопытные новации», - заявил арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин в эфире псковской радиостанции «7 Небо».

По его словам, в этом году это будет некая «совместная деятельность» с Александринским театром, но пока не раскрыл какие-либо подробности.

«В условиях пандемии мы гарантировать ничего не можем, стараемся о новых планах не говорить, чтобы не сглазить. Даже немецкие театры теперь с осторожностью планируют что-то на две недели», - добавил Пронин.