Реконструкцию Кузбасской Дивизии в Пскове завершат в 2022 году

11:50, 22 января 2021, ПАИ

В 2022 году в Пскове завершат реконструкцию улицы Кузбасской Дивизии. Об этом рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в эфире радиостанции «7 Небо».

«Реконструкцию закончат в следующем году, – отметил Грацкий. – Это участок от Восточного проезда до Михайловской».

Кроме того, в летнее время будет ремонтироваться улица Бастионная от Вокзальной до Заводской, завершат ремонт Инженерной вместе с дублерами и тротуарами.

«Улицу Чудскую доделаем полностью до Леона Поземского и площадь Победы, – добавил спикер. – Все это в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».