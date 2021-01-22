Псковским таксистам напомнили о новых правилах перевозок

11:54, 22 января 2021, ПАИ

В России вступили в силу новые правила перевозок пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом, в том числе такси. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Введенные постановлением правительства РФ от 01.10.2020 № 1586 требования будут действовать до 1 января 2027 года. В частности, таксистам по-прежнему нужно вести в бумажном или электронном виде журнал регистрации принятых заказов. Кроме того, теперь требуется хранить данные сведения не меньше 6 месяцев.

В журнале должны быть отражены время принятия заказа, место подачи легкового такси и конечный пункт, номер разрешения фрахтовщика на перевозку пассажиров и багажа; государственный регистрационный номер, марка автомобиля, фамилия, имя и отчество (при наличии) водителя. Также необходимо указывать планируемое и фактическое время подачи легкового такси и окончания перевозки; способ направления заказа и номер телефона фрахтователя, если заказ поступил посредством его применения. В случае дополнительных требований заказчика к классу такси, наличию детского удерживающего устройства для каждого из детей, возможности перевозки инвалида и его кресла-коляски данную информацию тоже нужно указать.

Перед визитом к пассажиру нужно сообщить номер принятого к исполнению заказа лицу, его осуществившему, наименование перевозчика, размер платы за услуги и причины ее возможного изменения, исполнение дополнительных требований к перевозке, планируемое время прибытия.

Пассажир должен получить (в том числе в форме электронного документа) чек, подтверждающий оплату пользования легковым такси.

Меняется и список информации для размещения на передней панели легкового такси справа от водителя. Там должно быть не только наименование фрахтовщика, но и его адрес и телефоны, номер разрешения на деятельность и орган, который выдал это разрешение. На передней панели пассажиры должны видеть тарифы за пользование такси.

При этом больше не надо размещать визитную карточку водителя с фото и сведения о контролирующем перевозки органе.

За отсутствие в салоне легкового такси информации, предусмотренной правилами перевозок пассажиров и багажа, может быть наложен штраф в соответствии со статьёй 11.14.1 КоАП РФ. Водителю придется заплатить 1 000 рублей, должностному лицу – 10 000 рублей, юрлицу – 30 000 рублей.