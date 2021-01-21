Призовые места заняли псковичи на чемпионате и первенстве СЗФО России по лёгкой атлетике

12:15, 22 января 2021, ПАИ

Псковские спортсмены заняли призовые места на чемпионате и первенстве СЗФО России по лёгкой атлетике, которые прошли 20-21 января в Ярославле. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент Псковской областной федерации по легкой атлетике Александр Камезин.

В частности, Елизавета Николаева заняла первое место в беге на одну и две тысячи метров, Андрей Лопатенков — в семиборье, а второе место в беге на 60 метров с барьерами, Максим Курмелев взял золото в семиборье и серебро в прыжке в высоту, у Ксении Богдановой второе место в прыжке в высоту, у Елизаветы Молотковой — тоже, а также третье в беге на 60 метров с барьерами. Ирина Толкачева заняла второе место в беге на 400 метров и третье в беге на 200 метров.

Кроме того, спортсменка Ирина Петрова взяла бронзу в толкании ядра, Вадим Новаченко — второе место в тройном прыжке, как и Ксения Ковякова и Екатерина Филонова. Арина Семенова стала обладательницей серебра в пятиборье.