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Спорт

Призовые места заняли псковичи на чемпионате и первенстве СЗФО России по лёгкой атлетике

Псковские спортсмены заняли призовые места на чемпионате и первенстве СЗФО России по лёгкой атлетике, которые прошли 20-21 января в Ярославле. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент Псковской областной федерации по легкой атлетике Александр Камезин. 

В частности, Елизавета Николаева заняла первое место в беге на одну и две тысячи метров, Андрей Лопатенков — в семиборье, а второе место в беге на 60 метров с барьерами, Максим Курмелев взял золото в семиборье и серебро в прыжке в высоту, у Ксении Богдановой второе место в прыжке в высоту, у Елизаветы Молотковой — тоже, а также третье в беге на 60 метров с барьерами. Ирина Толкачева заняла второе место в беге на 400 метров и третье в беге на 200 метров.

Кроме того, спортсменка Ирина Петрова взяла бронзу в толкании ядра, Вадим Новаченко — второе место в тройном прыжке, как и Ксения Ковякова и Екатерина Филонова. Арина Семенова стала обладательницей серебра в пятиборье.  

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