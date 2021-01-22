Более 638 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
638 141 человек в России остаётся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 98,5 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 456 тысяч исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболели 3 677 352 человека, 3 081 536 пациентов выздоровело, 68 412 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 28 292 случая заражения коронавирусом, выздоровело 15 887 пациентов, умерло 118 человек.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.