Музыкальную традицию игры на гуслях возрождают в Псковской области

13:21, 22 января 2021, ПАИ

В Псковской области возрождают музыкальную традицию игры на гуслях. Об этом сообщила руководитель проекта открытого музыкального фестиваля «Гусли. Псковщина. Россия» Елена Николаева в эфире проекта ПАИ-live 22 января.

По замыслу проекта ожидается проведение фестиваля для детей «Гусли. Псковщина. Россия».

«Надеемся, что приедут ребята из разных регионов», – рассказала Елена Николаева, добавив, что реализация проекта будет осуществляться с февраля по конец мая 2021 года.

Фестиваль делится на два этапа – онлайн и оффлайн. Ожидается проведение музыкального онлайн-конкурса для коллективов и солистов, использующих в своём репертуаре гусли. Лучшие исполнители бесплатно примут участие во втором этапе фестиваля. Проведение оффлайн-мероприятий фестиваля предусматривает для участников образовательную программу с участием ведущих гусляров из Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы. В заключение пройдет большой гала-концерт фестиваля в зале областной филармонии.

«Этим фестивалем мы хотим обратить внимание людей на этот инструмент, его надо любить, ценить, уважать», – отметила Елена Николаева, добавив, что опрос показал, что молодое поколение не знает о гуслях и не представляет, что это такое.