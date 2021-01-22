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Общество

Интерактивная выставка «Арктика» откроется в Пскове

В Пскове планируется организовать интерактивную выставку «Арктика». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Новый выпуск еженедельно го обращения  он записал в офисе Русского географического общества, так как сейчас находится в рабочей поездке в Москве. Глава региона напомнил, что 2021 год был объявлен президентом Годом науки и технологий и сейчас обсуждаются совместные с Русским географическим обществом проекты на территории Псковской области.

Выставка «Арктика» будет реализована при поддержке ПсковГУ. «Псковская земля имеет множество знаковых пересечений с полярной темой, но, к сожалению, о широкой известности говорить пока не приходится», – заметил Михаил Ведерников. Он рассказал, что в начале 90-х житель Пскова Владимир Иванов, на тот момент капитан II ранга, стал командиром первого высокоширотного похода пограничных морских частей на Землю Франца-Иосифа. Несколько лет назад в честь Себежа было названо небольшое озеро в Антарктиде – этому способствовал полярник, уроженец Себежа Герман Москвитин. В прошлом году полярный капитан Даниил Гаврилов при поддержке Псковского отделения Русского географического общества привёз на Южный полюс рукописную икону из Псково-Печерского монастыря.

«Каждое из этих событий, как и многие другие, достойно отдельного рассказа. Я уверен, что выставка на эту тему будет интересна и познавательна для всех поколений», – подчеркнул губернатор.

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