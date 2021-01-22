В Псковской области пока сохранится комплекс ограничительных мер

22:00, 22 января 2021, ПАИ

Действующего в Псковской области комплекса ограничительных мер достаточно, существенных изменений в сторону смягчения или ужесточения пока не требуется. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«Несмотря на значительные объёмы исследований, ежесуточное количество новых случаев колеблется в пределах 200 заболевших. Что не менее важно, Роспотребнадзор практически не фиксирует возникновения новых очагов», – подчеркнул глава региона. Он напомнил, что в конце прошлого месяца на контроле ведомства их было 13, а сейчас только три.

«В двух из них уже давно нет новых заболевших. В целом картина несравнимо спокойнее, чем в конце декабря», – добавил Михаил Ведерников.