Свыше 30 тысяч доз вакцины от коронавируса дополнительно получит Псковская область

22:02, 22 января 2021, ПАИ

В течение января-февраля Псковская область дополнительно получит свыше 30 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Глава региона подчеркнул, что единственный надёжный способ как можно быстрее вернуться к привычному образу жизни с минимумом ограничений – это прививки от коронавируса. По его словам, в настоящий момент в регионе порядка 200 человек полностью завершили вакцинацию (поставили обе прививки) и ещё около 700 прошли первый этап.

«Эта цифра динамично меняется в сторону увеличения. Постепенно эти объёмы будут нарастать – по мере нарастания производства», – уточнил губернатор.

Он добавил, что согласно рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора для формирования коллективного иммунитета 60 % взрослого населения должны пройти вакцинацию. «Поэтому я ещё раз напоминаю, самый простой способ записаться сейчас – это позвонить по номеру единой диспетчерской службы 122, где вас перенаправят в поликлинику по месту жительства», – сказал Михаил Ведерников.