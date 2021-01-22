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Общество

#Опросник ПАИ: Какие зимние развлечения вам нравятся

Зима в самом разгаре. Морозы, сугробы, желание выпить горячего - всё прилагается. Зная погоду, наивно полагать, что этот «праздник» продлится долго. Самое время испытать на себе зимние радости. Какие именно? Это мы решили узнать у простых псковичей. Какой вид зимних развлечений им ближе всего - тема нашего опросника.

 

 

За время опроса явного фаворита мы не определили. «Ватрушки», лыжи, коньки, ледянки - псковичу всё по душе. За скобки можно вынести разве что сноуборды и снегоходы - вещь недешевая и требующая некоторых навыков. Дети рады любой возможности провести время на открытом воздухе, взрослые тоже, но недостаток времени не позволяет испытать весь спектр удовольствий.

Первые по доступности - «ватрушки» и коньки. Приобретаются в любом супермаркете, а если цены кусаются - можно взять их напрокат. В нашем городе есть несколько открытых катков, и люди с радостью этим пользуются. Для «ватрушек» есть стихийные точки, например Финский или Детский парк (для совсем юных жителей), а также городской пляж. Вообще, говоря о «ватрушках», ледянках, санках (нужное подчеркнуть), стоит затронуть тему безопасности. Кататься на них весело, но только когда ты не вылетаешь на проезжую часть или в деревья. Есть те, кто над этим не задумывается, но, к счастью, все, опрошенные нами, серьезно подходят к этому вопросу. Предпочитают специально оборудованные для этого места.
Лыжники отправляются в ближайший лес или загородный дом, а сноубордисты летят на курорт или, на другой случай, посещают специальные базы.

Пока природа позволяет, стоит использовать все возможности. Приятные впечатления, активный отдых и детская радость - вот за что можно любить зиму.

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