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Общество

Гусли-лебеди – ПАИ-live с Еленой Николаевой

Руководитель Псковской региональной общественной организации детского и молодежного творчества «Музыкальное наследие Псковщины», руководитель проекта открытого музыкального фестиваля «Гусли. Псковщина. Россия» Елена Николаева стала гостьей проекта ПАИ-live.

Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов 2021 года. На реализацию проекта фонд предоставил грант в размере 1 310 552 рубля.

Какова основная цель проекта? Для чего необходимо провести в Псковской области фестиваль «Гусли. Псковщина. Россия»? Когда и как будет проходить фестиваль? Знает ли сегодня молодое поколение, что такое гусли?

Обо всём этом рассказывает Елена Николаева.

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