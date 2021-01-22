Гусли-лебеди – ПАИ-live с Еленой Николаевой
Руководитель Псковской региональной общественной организации детского и молодежного творчества «Музыкальное наследие Псковщины», руководитель проекта открытого музыкального фестиваля «Гусли. Псковщина. Россия» Елена Николаева стала гостьей проекта ПАИ-live.
Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов 2021 года. На реализацию проекта фонд предоставил грант в размере 1 310 552 рубля.
Какова основная цель проекта? Для чего необходимо провести в Псковской области фестиваль «Гусли. Псковщина. Россия»? Когда и как будет проходить фестиваль? Знает ли сегодня молодое поколение, что такое гусли?
Обо всём этом рассказывает Елена Николаева.