Названы признаки опасно высокого артериального давления

13:56, 22 января 2021, ПАИ

Американские врачи назвали шесть симптомов опасно высокого артериального давления, которые требуют медицинского вмешательства, сообщает издание Express.

По словам врачей, при обнаружении показателей давления 180/120 и выше следует вызвать врача. В этом состоянии человек может испытывать боль в груди, сильную головную боль, одышку, слабость. Также у пациента могут наблюдаться затрудненная речь и затуманенность зрения.

Специалисты отмечают, что, если человек регулярно замечает у себя повышенное давление, ему следует выполнять физические упражнения и пересмотреть рацион, уменьшив употребление соли. Также таким людям следует есть больше овощей и фруктов, бобовых, нежирных молочных продуктов, медленных углеводов и ненасыщенных жиров.