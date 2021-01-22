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Общество

Названы признаки опасно высокого артериального давления

Американские врачи назвали шесть симптомов опасно высокого артериального давления, которые требуют медицинского вмешательства, сообщает издание Express.

По словам врачей, при обнаружении показателей давления 180/120 и выше следует вызвать врача. В этом состоянии человек может испытывать боль в груди, сильную головную боль, одышку, слабость. Также у пациента могут наблюдаться затрудненная речь и затуманенность зрения.

Специалисты отмечают, что, если человек регулярно замечает у себя повышенное давление, ему следует выполнять физические упражнения и пересмотреть рацион, уменьшив употребление соли. Также таким людям следует есть больше овощей и фруктов, бобовых, нежирных молочных продуктов, медленных углеводов и ненасыщенных жиров.

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