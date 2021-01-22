Зачем археологи вновь раскапывают территорию у Мирожки, выяснила газета «АиФ-Псков»

13:58, 22 января 2021, ПАИ

С 2020 года в Пскове на территории Мирожского монастыря идут археологические раскопки, которые планируется продолжить и завершить весной этого года. Газета «Аргументы и факты — Псков» разузнала, с чем связана необходимость работ сейчас и что же уже нашли археологи на объекте.

По словам руководителя раскопок Татьяны Закуриной, раскопки там проходили еще в 2008 году в связи с подготовкой проекта реставрации Спасо-Преображенского собора, а сейчас работу археологов инициировали из-за проекта вертикальной планировки, благоустройства и водоотведения.

«В ходе раскопок данный участок мы понизили до уровня дневной поверхности времени строительства собора. То есть первоначальный объем здания с восточной стороны будет открыт для обозрения», - пояснила Татьяна Закурина.

Она также подчеркнула, что главная проблема Спасо-Преображенского собора — отсутствие качественной гидроизоляции. Этот памятник архитектуры XII века в течение длительного времени страдал от наводнений в период разлива рек. Угроза сохраняется до сих пор.

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