Без электричества остались девять населённых пунктов Новоржевского района

14:00, 22 января 2021, ПАИ

В Новоржевском районе без электричества остались девять населённых пунктов, пишет газета «Земля Новоржевская».

22 января без электричества остались жители деревни Макарово и близлежащих деревень. Всего без света остались 370 человек.

Бригада электриков устранила неисправность, и около 10:00 электроснабжение было восстановлено. Без света также остались и жители деревень Власково и Хаританово. Бригада РЭС работает по поиску и устранению неисправности на линии.

Жители многоквартирных домов на улице Мелиораторов в деревне Орша остались без отопления из-за вышедшего из строя насоса в котельной. Проблема будет устранена в течение дня.