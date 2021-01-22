Лауреатом III степени стала псковская студентка на музыкальном фестивале в Великом Новгороде

14:12, 22 января 2021, ПАИ

Студентка первого курса Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Ева Кальцанова стала лауреатом III степени в возрасте 16-18 лет Первого детского образовательного фестиваля «Открытое искусство». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

Преподаватель Евы Кальцановой по классу специального фортепиано Виктор Иванов отметил, что конкурс проходил в Великом Новгороде c 15 по 18 января.

В состав жюри вошли ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории, заслуженный артист России Алексей Васильев, профессор консерватории Регина Глазунова, старший преподаватель кафедры музыкального искусства Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, концертмейстер Мариинского театра Александр Рубинов. Председатель жюри и руководитель фестиваля – заслуженный артист России, премьер Мариинского театра Игорь Колб.

Фестиваль проходил сразу на нескольких концертных площадках Великого Новгорода. В творческих состязаниях приняли участие молодые исполнители от 8 до 18 лет, занимающиеся музыкой, танцем и изобразительным искусством, из Новгородской, Ленинградской и Псковской областей. Все участники, выступавшие как сольно, так и в ансамблях, прошли предварительный этап конкурсных прослушиваний по видеозаписям.