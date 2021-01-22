Любитель виски предстанет перед судом в Пскове

14:13, 22 января 2021, ПАИ

29-летний житель Пскова предстанет перед судом за кражу виски из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

Ранее судимый за кражи пскович украл со стеллажа в торговом зале магазина «Пятерочка» на улице Инженерной, 103 две подарочных упаковки виски. Алкоголь он спрятал под курткой и вынес его через расчетно-кассовую зону, не оплатив. Тем самым злоумышленник причинил ООО «Агроторг» материальный ущерб на общую сумму 1426 рублей 16 копеек.

Теперь ему грозит наказание по статье 158.1 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы сроком до 1 года.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.