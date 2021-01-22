0
15:27
Публикуем видео с места ДТП в Пскове
15:10
Женщина попала под колёса автомобиля на Крестовском шоссе в Пскове
09:54
Пропавшего в ноябре 2020 года псковича Сергея Рясенского разыскивает полиция
23:06
Штраф от Роскомнадзора получат шесть социальных сетей за призывы к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях
17:59
Один человек пострадал в результате ДТП в Псковской области
13:14
Баня сгорела из-за короткого замыкания в Гдовском районе
11:04
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 117
Еще новости
Происшествия

Любитель виски предстанет перед судом в Пскове

29-летний житель Пскова предстанет перед судом за кражу виски из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

Ранее судимый за кражи пскович украл со стеллажа в торговом зале магазина «Пятерочка» на улице Инженерной, 103 две подарочных упаковки виски. Алкоголь он спрятал под курткой и вынес его через расчетно-кассовую зону, не оплатив. Тем самым злоумышленник причинил ООО «Агроторг» материальный ущерб на общую сумму 1426 рублей 16 копеек.

Теперь ему грозит наказание по статье 158.1 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы сроком до 1 года.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

Публикуем видео с места ДТП в Пскове
22 января 2021
Публикуем видео с места ДТП в Пскове
Женщина попала под колёса автомобиля на Крестовском шоссе в Пскове
22 января 2021
Женщина попала под колёса автомобиля на Крестовском шоссе в Пскове
Пропавшего в ноябре 2020 года псковича Сергея Рясенского разыскивает полиция
22 января 2021
Пропавшего в ноябре 2020 года псковича Сергея Рясенского разыскивает полиция
Штраф от Роскомнадзора получат шесть социальных сетей за призывы к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях
21 января 2021
Штраф от Роскомнадзора получат шесть социальных сетей за призывы к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях
Один человек пострадал в результате ДТП в Псковской области
21 января 2021
Один человек пострадал в результате ДТП в Псковской области
Баня сгорела из-за короткого замыкания в Гдовском районе
21 января 2021
Баня сгорела из-за короткого замыкания в Гдовском районе
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 117
21 января 2021
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 117
Два автомобиля съехали в кювет после столкновения в Пустошкинском районе
21 января 2021
Два автомобиля съехали в кювет после столкновения в Пустошкинском районе

Идет загрузка...