Почти тонну корма для кошек не пропустили через границу в Себежском районе

14:17, 22 января 2021, ПАИ

В деревне Долосцы Себежского района через границу не пропустили почти тонну корма для кошек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

На российско-белорусском участке был запрещен ввоз 960 кг корма для кошек. Продукция перевозилась из Белоруссии в адрес новосибирской компании.

При проведении контроля выяснилось, что корм перемещался без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность товара. Был оформлен акт о возврате груза.