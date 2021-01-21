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Спорт

Два миллиарда рублей получат регионы на строительство ФОКОТов

На строительство ФОКОТов регионы получат два миллиарда рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

На эти средства будет создано 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, в том числе в малых населенных пунктах.

О выделении дополнительных средств из федерального бюджета на развитие спортивной инфраструктуры заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

«Будет создано 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, в том числе новых спортивных площадок, футбольных полей и ледовых арен как в городах, так и в сельской местности. Все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарём, силовыми тренажёрами и обязательно приспособлены для занятий людей, которые имеют ограничения по здоровью», - сказал премьер-министр. Поддержку массового спорта он назвал важным направлением работы, напомнив, что национальные цели, поставленные президентом, предусматривают к 2030 году увеличение доли занимающихся спортом людей до 70%.

Координатор партпроекта «Единой России» «Детский спорт», депутат Госдумы Ирина Роднина, в свою очередь, напомнила, что дополнительные средства из федеральной казны на развитие спортивной инфраструктуры были выделены по инициативе партии. «Единая Россия» настояла на том, чтобы физкультурные оздоровительные комплексы открытого типа строились, в том числе, в малочисленных сельских населенных пунктах.

«Проекты ФОКОТов типовые – все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами и обязательно приспособлены для занятий людей с ограничениями по здоровью. В свою очередь, наш партпроект «Детский спорт» обеспечит контроль над тем, чтобы все они были построены в срок», - заявила Ирина Роднина. Ранее в партии сообщали, что строительство объектов в своих округах также проконтролируют депутаты Госдумы.

Координатор партпроекта добавила, что 1 февраля на площадке партии пройдет совещание с министром спорта Олегом Матыциным. «Мы обсудим дальнейшее взаимодействие с профильным ведомством по развитию массового спорта», - сказала Ирина Роднина.

«Безусловно, решение правительства РФ о выделении регионам 2 млрд рублей на строительство ФОКОТов - это важная, отличная новость, - отметил заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии, региональный координатор проекта «Детский спорт» Юрий Сорокин. - Ранее мы с коллегами по партии «Единая Россия» выступали с соответствующей инициативой, и мы удовлетворены тем, что наше предложение было поддержано».

По словам Юрия Сорокина, для Псковской области подобные спортивные объекты крайне необходимы: как показывает практика, в районах они становятся центрами притяжения жителей, помогают нам привлекать к занятию физической культурой и детей, и взрослых.

«Напомню, что по соглашению с Минспорта РФ, в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в Псковской области в ближайшие годы будет возведено 5 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Вместе с коллегами по депутатскому корпусу, с представителями органов муниципальной власти будем вести контроль за реализацией этих проектов», - добавил региональный координатор проекта «Детский спорт».

В ходе совместной работы с правительством над проектом бюджета на 2021-2023 годы парламентарии «Единой России» добились двукратного увеличения суммы на строительство ФОКОТов в сравнении с прошлым годом – с одного до двух миллиардов рублей. Кроме того, по инициативе «Единой России» на 150 миллионов рублей будут увеличены расходы на ремонт почти тысячи спортзалов в сельских школах.

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