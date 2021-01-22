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Общество

Похищенные фашистами иконы передало ФСБ Печерскому монастырю

Федеральная служба безопасности России передало Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю иконы, которые фашисты похитили в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает газета «АиФ-Псков».

Митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону ценности вручил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Сообщается, что 12 икон находились в Германии, а нашли их в частной коллекции. Согласно результатам экспертизы, образы написали в Псково-Печерском монастыре в первой половине XVIII века, киоты же изготовили уже современные российские мастера.

По словам Патрушева, иконы хорошо сохранились. Он пояснил, что из-за похищения этих икон из Псковской области возвращаются они именно в Псковскую митрополию.

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