Похищенные фашистами иконы передало ФСБ Печерскому монастырю

14:39, 22 января 2021, ПАИ

Федеральная служба безопасности России передало Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю иконы, которые фашисты похитили в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает газета «АиФ-Псков».

Митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону ценности вручил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Сообщается, что 12 икон находились в Германии, а нашли их в частной коллекции. Согласно результатам экспертизы, образы написали в Псково-Печерском монастыре в первой половине XVIII века, киоты же изготовили уже современные российские мастера.

По словам Патрушева, иконы хорошо сохранились. Он пояснил, что из-за похищения этих икон из Псковской области возвращаются они именно в Псковскую митрополию.