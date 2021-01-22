0
17:10
О проекте деловых игр-симуляций для школьников рассказал Александр Захаров
16:19
Детский омбудсмен Наталия Соколова: Родители просят остановить эту вакханалию
16:19
Бизнес-игры для старшеклассников – ПАИ-live с Александром Захаровым
15:30
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
15:09
Зинедин Зидан заразился коронавирусом
14:18
О штрафах за распитие спиртного, шумных соседях и незаконных митингах — в интервью с Владимиром Кругловым
13:58
Зачем археологи вновь раскапывают территорию у Мирожки, выяснила газета «АиФ-Псков»
Еще новости
Общество

Территорию у Дома ветеранов благоустроили волонтёры в Великих Луках

В Великих Луках волонтёры очистили территорию и подход к Дому ветеранов на улице Щорса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

С просьбой помочь к партийцам обратилась руководитель учреждения Светлана Макарова.

«Зима в этом году как никогда снежная. На нашего дворника нагрузка увеличилась в разы. За помощью обратилась к активистам «Единой России». Очень быстро отреагировали и уже сегодня приводят в порядок нашу прогулочную зону. Теперь бабушки и дедушки безопасно буду прогуливаться по свежему воздуху для своего здоровья. Спасибо», - отметила Светлана Макарова.

К трудовому десанту присоединились не только члены партии, но и сторонники. Волонтер Андрей Миронов впервые принял участие в партийном мероприятии. Молодой человек совсем недавно стал сторонником партии «Единая Россия».

«Я давно хотел пополнить ряды «Единой России» и вот перед Новым годом стал сторонником, не пожалел ни разу. Партия делает много полезных дел для людей. Вот и сегодня мы сделали небольшое, но нужное дело», - рассказал Андрей Миронов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

О проекте деловых игр-симуляций для школьников рассказал Александр Захаров
22 января 2021
О проекте деловых игр-симуляций для школьников рассказал Александр Захаров
Детский омбудсмен Наталия Соколова: Родители просят остановить эту вакханалию
22 января 2021
Детский омбудсмен Наталия Соколова: Родители просят остановить эту вакханалию
Бизнес-игры для старшеклассников – ПАИ-live с Александром Захаровым
22 января 2021
Бизнес-игры для старшеклассников – ПАИ-live с Александром Захаровым
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
22 января 2021
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
Зинедин Зидан заразился коронавирусом
22 января 2021
Зинедин Зидан заразился коронавирусом 1
Зачем археологи вновь раскапывают территорию у Мирожки, выяснила газета «АиФ-Псков»
22 января 2021
Зачем археологи вновь раскапывают территорию у Мирожки, выяснила газета «АиФ-Псков»
Гусли-лебеди – ПАИ-live с Еленой Николаевой
22 января 2021
Гусли-лебеди – ПАИ-live с Еленой Николаевой
#Опросник ПАИ: Какие зимние развлечения вам нравятся
22 января 2021
#Опросник ПАИ: Какие зимние развлечения вам нравятся

Идет загрузка...