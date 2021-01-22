Территорию у Дома ветеранов благоустроили волонтёры в Великих Луках

14:47, 22 января 2021, ПАИ

В Великих Луках волонтёры очистили территорию и подход к Дому ветеранов на улице Щорса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

С просьбой помочь к партийцам обратилась руководитель учреждения Светлана Макарова.

«Зима в этом году как никогда снежная. На нашего дворника нагрузка увеличилась в разы. За помощью обратилась к активистам «Единой России». Очень быстро отреагировали и уже сегодня приводят в порядок нашу прогулочную зону. Теперь бабушки и дедушки безопасно буду прогуливаться по свежему воздуху для своего здоровья. Спасибо», - отметила Светлана Макарова.

К трудовому десанту присоединились не только члены партии, но и сторонники. Волонтер Андрей Миронов впервые принял участие в партийном мероприятии. Молодой человек совсем недавно стал сторонником партии «Единая Россия».

«Я давно хотел пополнить ряды «Единой России» и вот перед Новым годом стал сторонником, не пожалел ни разу. Партия делает много полезных дел для людей. Вот и сегодня мы сделали небольшое, но нужное дело», - рассказал Андрей Миронов.