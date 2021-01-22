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За уклонение от обязательных работ житель Усвят получил 12 суток ареста

За многократное уклонение от отбывания обязательных работ житель Усвят привлечен к административной ответственности с наказанием в виде 12 суток административного ареста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Приставы установили, что гражданин, который по решению суда должен был посещать обязательные работы, уклонялся от наказания. Таких решений суда было три, в общей сложности мужчина должен был отработать 120 часов. Должнику выдавали направление к месту отбытия наказания, разъяснялся порядок, условия и сроки отбывания наказания, вручали предупреждение об административной ответственности.

В итоге мужчину принудительно привели в отделение судебных приставов Невельского и Усвятского районов. В отношении него были составлены протоколы об административном правонарушении по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Суд, рассмотрев данные протоколы, назначил мужчине наказание в виде 12 суток административного ареста.

После этого гражданину всё равно придётся отбыть свои наказания в виде обязательных работ, подчеркнули в ведомстве. 

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