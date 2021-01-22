Последствия непогоды ликвидируют в Псковской области

14:59, 22 января 2021, ПАИ

В Псковской области ликвидируют последствия непогоды, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ведомство работает в режиме повышенной готовности в связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений и нарушением энергоснабжения в ряде районов. Оперативный штаб круглосуточно собирает информацию, обрабатывает заявки и обращения населения. Мобильные бригады, сформированные из числа аэромобильной группировки управления, распиливают и убирают поваленные деревья. Оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов принимают сведения по отключению энергоснабжения. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

В МЧС отметили, что при отключении электроэнергии нужно выключить электроприборы, выдернув вилки из розеток, проверить, отключен ли весь район или только один дом. Если отключение коснулось всего населенного пункта, нужно сделать запас воды для хозяйственных нужд. Также следует обратиться в управляющую компанию или Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования. После восстановления энергоснабжения следует поставить на подзарядку все приборы, имеющие встроенные аккумуляторы и использованные в период временного отключения электричества.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить в Единую службу спасания по телефонам 101 или 112.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Псковской области: (8112)79-99-99.