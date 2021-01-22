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Женщина попала под колёса автомобиля на Крестовском шоссе в Пскове

  • Женщина попала под колёса автомобиля на Крестовском шоссе в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Женщина попала под колёса автомобиля на Крестовском шоссе в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Женщина попала под колёса автомобиля на Крестовском шоссе в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Женщина попала под колёса автомобиля на Крестовском шоссе в Пскове
    Фото: ПАИ

В Пскове на Крестовском шоссе под колёса автомобиля попала женщина. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

22 января на Крестовском шоссе, 40 водитель автомобиля ВАЗ-2112 совершил наезд на пешехода. Личность и возраст пострадавшей устанавливается.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД оказали женщине первую помощь. Позже прибыли сотрудники аварийно-спасательной службы и скорая. На месте также работает начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт. Решается вопрос о госпитализации пострадавшей. Обстоятельства и подробности произошедшего уточняются.

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