Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
Лидерами по количеству инфицированных COVID-19 граждан среди районов Псковской области являются Псковский, Островский и Невельский, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
С начала пандемии коронавируса в Псковском районе COVID-19 заболели 2 403 человека, в Островском – 1 326, в Невельском – 1 161.
Меньше всего заразившихся коронавирусом в Локнянском (190), Красногородском (165) и Усвятском (119) районах.
В Пскове COVID-19 заболело 10 309 человек, в Великих Луках – 5 261.
Всего Псковской области зарегистрировано 28 292 случая заражения коронавирусом, выздоровело 15 887 пациентов, умерло 118 человек.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.