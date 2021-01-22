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Общество

Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области

Лидерами по количеству инфицированных COVID-19 граждан среди районов Псковской области являются Псковский, Островский и Невельский, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

С начала пандемии коронавируса в Псковском районе COVID-19 заболели 2 403 человека, в Островском – 1 326, в Невельском – 1 161.

Меньше всего заразившихся коронавирусом в Локнянском (190), Красногородском (165) и Усвятском (119) районах.

В Пскове COVID-19 заболело 10 309 человек, в Великих Луках – 5 261.

Всего Псковской области зарегистрировано 28 292 случая заражения коронавирусом, выздоровело 15 887 пациентов, умерло 118 человек.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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