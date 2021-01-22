Мероприятия в память о снятии блокады Ленинграда пройдут 27 января в Псковской области

15:37, 22 января 2021, ПАИ

В Псковской области 27 января пройдут мероприятия в память о 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Одна из центральных акций — «Хлеб той зимы» — пройдет в Пскове, в холле областной универсальной научной библиотеки, 27 января с 12 до 18 часов. Она будет основана на интерактивном подходе к участникам и погружении их в атмосферу военного времени.

В этом году участники акции смогут самостоятельно заполнить хлебные карточки, забрать на память репринты газет и партизанских листовок, получить «Ленточку ленинградской победы» и узнать больше о партизанском обозе, который связывает блокадный Ленинград с Псковской землей.

В рамках акции в библиотеке будут также представлены информационные материалы и советские агитационные плакаты, посвящённые блокадному городу. В пункте полевой почты желающие смогут подписать репринты открыток военного времени, которые будут отправлены по указанным адресам.

Тематические акции, выставки, уроки мужества, программы и спортивные мероприятия ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады будут организованы также в библиотеках и домах культуры во всех муниципалитетах области.

Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней и ночей и была полностью снята 27 января 1944 года. За это время от голода умерло более 1,5 миллиона жителей города. От бомбежек и обстрелов погибло более 17 тыс. мирных жителей, разрушено и сожжено более трех тыс. зданий, повреждено более семи тыс. строений, девять тыс. деревянных домов пришлось разобрать на топливо. За время блокады в городе пострадали почти 200 памятников архитектуры.

Акция «Хлеб той зимы» является ключевым мероприятием регионального проекта «Чтобы помнили». Организаторами акции выступают региональная общественная молодежная организацией «Вечевой Орден» при поддержке Псковской областной универсальной научной библиотеки и регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».