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Общество

Бежаницкий суд признал правомерным отказ в продаже бензина мужчине без маски

19 января 2021 года Бежаницким районным судом Псковской области принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований гражданина к ООО Сбытовое объединение «Псковнефтепродукт» о компенсации морального вреда в размере 500 рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина обратился в суд с требованием компенсировать моральный вред, отметив, что 20 октября 2020 года на заправке ему отказали в продаже бензина из-за отсутствия у него маски.

Однако суд установил, что отказ был законным и обоснованным. Решение не вступило в законную силу.

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