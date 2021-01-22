Бежаницкий суд признал правомерным отказ в продаже бензина мужчине без маски
19 января 2021 года Бежаницким районным судом Псковской области принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований гражданина к ООО Сбытовое объединение «Псковнефтепродукт» о компенсации морального вреда в размере 500 рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Мужчина обратился в суд с требованием компенсировать моральный вред, отметив, что 20 октября 2020 года на заправке ему отказали в продаже бензина из-за отсутствия у него маски.
Однако суд установил, что отказ был законным и обоснованным. Решение не вступило в законную силу.