Бежаницкий суд признал правомерным отказ в продаже бензина мужчине без маски

16:05, 22 января 2021, ПАИ

19 января 2021 года Бежаницким районным судом Псковской области принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований гражданина к ООО Сбытовое объединение «Псковнефтепродукт» о компенсации морального вреда в размере 500 рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина обратился в суд с требованием компенсировать моральный вред, отметив, что 20 октября 2020 года на заправке ему отказали в продаже бензина из-за отсутствия у него маски.

Однако суд установил, что отказ был законным и обоснованным. Решение не вступило в законную силу.