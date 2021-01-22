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За кражу одежды, еды и спиртного житель Дедовичского района отправится в колонию

Житель Дедовичского района отправится в колонию за кражу и покушение на тайное хищение чужого имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Ранее судимый мужчина обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ и частью 3 статьи 30, пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ. 26 сентября 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в квартиру в поселке Дедовичи, из которой украл мобильный телефон, мужские джинсовые брюки, демисезонную мужскую куртку, бутылку водки, 300 граммов колбасы, 500 граммов пряников и сим-карту, после чего скрылся с места совершения преступления. Потерпевшему был причинен материальный ущерб на общую сумму более 4000 рублей.

В этот же день нетрезвый злоумышленник подошел к поселковому магазину, вырвал провод, ведущий к лампе сигнализации, приподнял рольставни и достал их из крепежей. После этого мужчина осколком кирпича разбил окно магазина и проник в торговый зал. Он хотел похитить из кассы 26 100 рублей и 4 смартфона общей стоимостью 11 900 рублей, но его остановили прибывшие на место сотрудники полиции. Увидев полицейских, преступник скрылся.

Суд признал его виновными в совершении данных преступлений и лишил свободы на 2 года 6 месяцев. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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