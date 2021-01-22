Детский омбудсмен Наталия Соколова: Родители просят остановить эту вакханалию

16:19, 22 января 2021, ПАИ

Уполномоченной по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой третий день на телефон и в соцсетях поступают многочисленные обращения родителей с вопросами, касающимися призывов неизвестных лиц к детям в интернете принять участие в «субботней прогулке», а по сути — в несанкционированном митинге. Об этом Соколова пишет на своей странице в Facebook.

«Родители просят остановить эту вакханалию, уберечь их детей от возможных последствий, некоторые просят совета, как объяснить подростку со свойственным этому возрасту духом бунтарства и любопытства, что взрослые, подстрекающие детей к противоправным действиям, попросту ведут с ними грязную игру, втягивая в политические провокации», - отметила детский омбудсмен в посте.

По ее словам, организаторы ссылаются на конституционное право каждого человека на выражение своей гражданской позиции. Соколова такое право уважает, но, когда манипуляции применяют к детям — это недопустимо, считает она.

«Говорите с детьми, выслушайте их позицию, расскажите, что они смогут отстаивать свои права, когда станут старше и действительно смогут понять сущность и подоплеку тех или иных действий. И это уже будет их осознанный выбор», - рекомендовала Наталия Соколова родителям детей, а последним — отправиться с родителями на горку, каток или в лес.