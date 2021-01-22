10 фактов разрушения памятников археологии выявили в Псковской области за год

16:31, 22 января 2021, ПАИ

В Псковской области за год выявили 10 фактов разрушения памятников археологии за 2020 год. Информацию с результатами деятельности за прошлый год опубликовал Археологический центр Псковской области.

Всего выявили 10 фактов разрушения объектов археологического наследия. Пять из них – в Пскове и столько же – в районах. В частности, в деревне Марково Опочецкого района и деревне Бровск Стругокрасненского района; в деревне Залучье Куньинского района; на курганной группе у деревни Усть-Смолка Печорского района; в деревне Изборск Печорского района и на поселении у деревни Горожане Новосокольнического района.

На протяжении 2020 года проводился контроль за состоянием памятников археологии, актирование нарушений их сохранности и установление размера ущерба, нанесенного объектам культурного наследия.