Более 260 тысяч квадратных метров жилья введено в Псковской области в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

16:40, 22 января 2021, ПАИ

В Псковской области в рамках регионального проекта «Жилье» по направлению «Жилье и городская среда» введено более 260 тысяч квадратных метров жилья. Уровень исполнения целевого показателя составил более 105%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В рамках индивидуального жилищного строительства возведено более 153 тысяч квадратных метров, за счет строительства многоквартирных домов — порядка 109 тысяч квадратных метров. Таким образом, регион выполняет показатель «Объем жилищного строительства» второй год подряд.

На 2021 год плановый показатель составляет 302 тысячи квадратных метров. Из них при возведении многоквартирных домов — более 105 тысяч квадратных метров, а также построенного жилья населением — около 196 тысяч квадратных метров.

По итогам 2020 года также выдано порядка 5,7 тысячи ипотечных кредитов. Показатель на 63,3% превысил установленные плановые значения. По данным Центробанка России, процентная ставка по итогам ноября составила 7,14%.

По сравнению с 2019 годом, за 2020 год в Псковской области выдали на 1,1 тысячи ипотечных кредитов больше. Плановый показатель на 2021 год — 3,7 тысячи единиц, средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту — 8,5%.