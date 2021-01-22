Незаконный ввоз около 50 тысяч пачек сигарет пресекли пограничники в Невельском районе

16:50, 22 января 2021, ПАИ

В Невельском районе сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области в ходе совместного рейда с представителями таможни задержали крупную партию сигарет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Залоги. Легковой автомобиль марки «КИА Спортэйдж» ехал с территории сопредельного государства под управлением 38-летнего россиянина. Выбирая лесные и проселочные дороги, молодой человек пытался ввезти в Россию порядка 50 тысяч пачек сигарет с иностранными акцизными марками. Как и в большинстве подобных случаев товарно-сопроводительные документы на груз у водителя отсутствовали. Сигареты перевозчик должен был доставить в Великие Луки для продажи.

Предварительная оценочная стоимость задержанной партии сигарет превышает 1 миллион 600 тысяч рублей. Сигареты передали сотрудникам МО МВД России «Невельский» для экспертизы и принятия процессуального решения, отметили в ведомстве.