23 псковича погибли на рабочих местах в минувшем году

17:46, 22 января 2021, ПАИ

В прошлом году в Псковской области на производстве произошло 23 несчастных случая со смертельным исходом, сообщили Псковскому агентству информации в региональной государственной инспекции труда.

Зарегистрировано также 13 тяжёлых и 2 групповых несчастных случая.

Всего за 2020 год в Государственную инспекцию труда в Псковской области поступило 100 извещений о несчастных случаях, госинспекторы труда расследовали 48 несчастных случаев на производстве.

19 расследованных несчастных случаев квалифицированы как «не связанные с производством», в том числе 11 человек умерли на рабочем месте от заболеваний сердца и сосудов.

Тяжёлые и смертельные несчастные случаи произошли из-за падения пострадавшего, ударов падающими предметами, воздействия иных травмирующих факторов, дорожно-транспортных происшествий, повреждения в результате контакта с животными, растениями, насекомыми, воздействия движущихся, разлетающихся предметов, деталей, падения, обрушения, обвала предметов, материалов, воздействия вредных веществ, воздействия неконтролируемого огня, защемления между неподвижными и движущимися предметами, деталями, смерти вследствие общего заболевания.

Причинами несчастных случаев на производстве стали неудовлетворительная организация производства работ, нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, нарушение правил дорожного движения, конструктивные недостатки и ненадежность машин, механизмов и оборудования, неприменение средств индивидуальной защиты, несоблюдение инструкции по охране труда, непроведение инструктажа, нарушение требований пожарной безопасности.