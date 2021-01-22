Дерматологи назвали «кожные» признаки коронавируса

17:53, 22 января 2021, ПАИ

«Кожные» признаки коронавируса назвали британские дерматологи, пишет РИА Новости со ссылкой на Express.

В первую очередь необходимо обратить внимание на появление сыпи по всему телу. У пациентов, зараженных коронавирусом, высыпания напоминают крапивницу, ветрянку или волдыри, которые могут сопровождаться зудом и держаться несколько недель.

Специфический тип кожного проявления напоминает обморожение и появляется на руках и ногах. На пальцах могут возникнуть красные или сиреневые болезненные шишки, а верхний слой кожи может отслаиваться.

Другим явным признаком заражения становятся сухие и «чешуйчатые» губы, которые могут вызывать мелкие трещины и болезненные ощущения. Такой признак чаще встречается у пациентов, которые уже выздоравливают.

«Сыпь может быть более характерным признаком COVID-19, чем повышенная температура и кашель», — отмечает дерматолог-консультант Вероник Батай.