Псковский Красный Крест посетил депутат Государственной Думы
Псковское отделение Российского Красного Креста посетил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Об этом пишет сайт luli.ru.
Депутат поздравил председателя отделения Петра Василевского со 150-летием Красного Креста и вручил именную благодарственную грамоту «за профессионализм, верность профессии, большой личный вклад в работу по оказанию гуманитарной помощи».
Александр Козловский выразил готовность содействовать Псковскому региональному отделению Российского Красного Креста в работе по оказанию помощи детям войны и поддержать новые проекты в области сохранения активного долголетия старшего поколения.