Круговые будни: ликбез от ГИБДД по проезду кольцевого перекрёстка на Инженерной

12:28, 23 января 2021, ПАИ

Псковские водители регулярно обсуждают правила выезда с кругового перекрёстка. В социальных сетях видео с проездом по кругу на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной набирают сотни комментариев. Многие автовладельцы убеждены, что покидать такой перекрёсток можно с обоих рядов, другие, напротив, уверены, что такая трактовка правил приводит к ДТП.

В статистике ГИБДД аварий на кругах относительно немного — единицы в этом году, в прошлом было всего 40. Но это объясняется тем, что на перекрёстках с круговым движением машины едут медленнее обычного, соответственно, при столкновении ущерб небольшой и автовладельцы оформляют ДТП, не привлекая инспекторов. По факту таких аварий гораздо больше.

Корреспондент ПАИ встретился с водителями, которые придерживаются разных взглядов на проезд таких перекрёстков, и попросил начальника ГИБДД по Пскову Владимира Папорта нарисовать единственно правильную схему движения по кругу.