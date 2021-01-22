В Москве началась церемония вручения кинематографической премии «Золотой орёл»
В эту пятницу приступили к оглашению перечня картин, удостоенных премии «Золотой орёл», сообщает ТАСС.
Церемония вручения премии началась в первом павильоне Мосфильма с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.
Вечер открыла министр культуры РФ Ольга Любимова, которая поблагодарила отрасль за то, что им удалось сохранить отечественный национальный прокат.
Фильмов-фаворитов в этом году пять. Среди них – «Блокадный дневник» Андрея Зайцева и «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Лёд-2» Жоры Крыжовникова, историческое полотно Андрея Кравчука «Союз спасения» и спортивная драма «Стрельцов» Ильи Учителя.
Традиционно победителей выбирает Национальная академия кинематографических искусств, во главе которой стоит режиссёр Владимир Наумов.
«Золотой орёл» вручается лучшим российским картинам с 2002 года.