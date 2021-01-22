0
22:06
«Волга» въехала в автомобиль «Газель» на Рижском проспекте
22:04
Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям Псковской области
22:03
По факту смерти пациента-сердечника из Великих Лук проведут служебную проверку
22:00
В Псковской области пока сохранится комплекс ограничительных мер
21:49
В Пскове на Рижском проспекте автоводитель сбил женщину
21:18
В Москве началась церемония вручения кинематографической премии «Золотой орёл»
20:17
Кассационный суд разъяснил, что такое ДТП
Еще новости
Общество

В Москве началась церемония вручения кинематографической премии «Золотой орёл»

В 2019 году лучшим фильмом назвали картину «Текст» с Александром Петровым в главной роли. Фото new-magazine.ru

 

В эту пятницу приступили к оглашению перечня картин, удостоенных премии «Золотой орёл», сообщает ТАСС.

Церемония вручения премии началась в первом павильоне Мосфильма с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.

Вечер открыла министр культуры РФ Ольга Любимова, которая поблагодарила отрасль за то, что им удалось сохранить отечественный национальный прокат.

Фильмов-фаворитов в этом году пять. Среди них – «Блокадный дневник» Андрея Зайцева и «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Лёд-2» Жоры Крыжовникова, историческое полотно Андрея Кравчука «Союз спасения» и спортивная драма «Стрельцов» Ильи Учителя.

Традиционно победителей выбирает Национальная академия кинематографических искусств, во главе которой стоит режиссёр Владимир Наумов.

«Золотой орёл» вручается лучшим российским картинам с 2002 года.



 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

«Волга» въехала в автомобиль «Газель» на Рижском проспекте
22 января 2021
«Волга» въехала в автомобиль «Газель» на Рижском проспекте
Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям Псковской области
22 января 2021
Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям Псковской области
По факту смерти пациента-сердечника из Великих Лук проведут служебную проверку
22 января 2021
По факту смерти пациента-сердечника из Великих Лук проведут служебную проверку
В Псковской области пока сохранится комплекс ограничительных мер
22 января 2021
В Псковской области пока сохранится комплекс ограничительных мер
В Пскове на Рижском проспекте автоводитель сбил женщину
22 января 2021
В Пскове на Рижском проспекте автоводитель сбил женщину
В Москве началась церемония вручения кинематографической премии «Золотой орёл»
22 января 2021
В Москве началась церемония вручения кинематографической премии «Золотой орёл»
Кассационный суд разъяснил, что такое ДТП
22 января 2021
Кассационный суд разъяснил, что такое ДТП
Рособрнадзор напоминает, что 1 февраля истекает срок подачи заявлений для сдачи ЕГЭ в 2021 году
22 января 2021
Рособрнадзор напоминает, что 1 февраля истекает срок подачи заявлений для сдачи ЕГЭ в 2021 году

Идет загрузка...